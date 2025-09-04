Playoffs All-Time de la commu, 2nd round 4/4 : LAL vs Dallas et NY vs Milwaukee

Salut à tous !

3 Los Angeles Lakers:

Magic Johnson

Kobe Bryant

Kareem Abdul-Jabbar

Jerry West

Shaquille O'Neal

7 Dallas Mavericks:

Dirk Nowitzki

Luka Doncic

Jason Kidd

Michael Finley

Mark Aguirre

Et

3 New York Knicks:

Patrick Ewing

Walt Frazier

John Stark

Willis Reed

Bernard King

7 Milwaukee Bucks:

Giannis Antetokounmpo

Kareem Abdul-Jabbar

Oscar Robertson

Ray Allen

Glenn Robinson

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Le Tableau du 2nd tour :

WEST

16 Sacramento vs 5 Phoenix : 2 - 4

4 Houston vs 8 Portland : 4 - 2

2 Denver vs 11 San Antonio 2 - 4

3 Los Angeles Lakers vs 7 Dallas

EAST

1 Indiana vs 5 Toronto : 4 - 2

4 Philadelphia vs 8 Cleveland : 4- 1

2 Miami vs 6 Boston 2 - 4

3 New York vs 7 Milwaukee

bon vote, vous avez jusqu'à venderedi soir