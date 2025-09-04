Playoffs All-Time de la commu, 2nd round 4/4 : LAL vs Dallas et NY vs Milwaukee

Salut à tous !
3 Los Angeles Lakers:
Magic Johnson
Kobe Bryant
Kareem Abdul-Jabbar
Jerry West
Shaquille O'Neal
7 Dallas Mavericks:
Dirk Nowitzki
Luka Doncic
Jason Kidd
Michael Finley
Mark Aguirre
3 New York Knicks:
Patrick Ewing
Walt Frazier
John Stark
Willis Reed
Bernard King
7 Milwaukee Bucks:
Giannis Antetokounmpo
Kareem Abdul-Jabbar
Oscar Robertson
Ray Allen
Glenn Robinson
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Le Tableau du 2nd tour :
WEST
16 Sacramento vs 5 Phoenix : 2 - 4
4 Houston vs 8 Portland : 4 - 2
2 Denver vs 11 San Antonio 2 - 4
3 Los Angeles Lakers vs 7 Dallas
EAST
1 Indiana vs 5 Toronto : 4 - 2
4 Philadelphia vs 8 Cleveland : 4- 1
2 Miami vs 6 Boston 2 - 4
3 New York vs 7 Milwaukee
bon vote, vous avez jusqu'à venderedi soir
Knicks 2 Bucks 4
Knicks vs Bucks : 3-4