Playoffs All-Time de la Commu 1st round 5/8 : Nuggets vs Pelicans et Heat vs Wizards

Deux séries ce dimanche/lundi.

2 Denver Nuggets :

Nikola Jokic

Carmelo Anthony

Alex English

Dikembe Mutumbo

Mahmoud Abdul-Rauf

15 New Orleans Pelicans:

Anthony Davis

Chris Paul

Jrue Holiday

Zion Williamson

David West

Et

2 Miami Heat :

Dwyane Wade

Alonzo Mourning

LeBron James

Tim Hardaway

Jimmy Butler

15 Washington Wizards :

Wes Unseld

John Wall

Chris Webber

Elvin Hayes

Gilbert Arenas

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Le tableau du premier tour :

WEST

1 SUPERSONICS 3

16 KINGS 4

5 SUNS 4

12 GRIZZLIES 2

4 ROCKETS 4

13 TIMBERWOLVES 0

8 TRAILBLAZERS 4

9 JAZZ 2

2 NUGGETS

15 PELICANS

6 WARRIORS

11 SPURS

3 LAKERS

14 THUNDER

7 MAVERICKS

10 CLIPPERS

EAST

1 PACERS

16 "go to 2nd round"

5 RAPTORS 4

12 HAWKS 3

4 SIXERS 4

13 MAGIC 1

8 CAVS 4

9 NETS 2

2 HEAT

15 WIZARDS

6 CELTICS

11 PISTONS

3 KNICKS

14 HORNETS

7 BUCKS

10 BULLS

Votes jusqu'à mardi soir

Bon vote et bon délire en imaginant la série !