Playoffs All-Time de la Commu 1st round 5/8 : Nuggets vs Pelicans et Heat vs Wizards

Deux séries ce dimanche/lundi.

2 Denver Nuggets :

Nikola Jokic

Carmelo Anthony

Alex English

Dikembe Mutumbo

Mahmoud Abdul-Rauf

 

15 New Orleans Pelicans:

Anthony Davis

Chris Paul

Jrue Holiday

Zion Williamson

David West

 

Et

 

2 Miami Heat :

Dwyane Wade

Alonzo Mourning

LeBron James

Tim Hardaway

Jimmy Butler

 

15 Washington Wizards :

Wes Unseld

John Wall

Chris Webber

Elvin Hayes

Gilbert Arenas

 

Imaginez les joueurs à leur prime !

 

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

 

Le tableau du premier tour :

 

WEST

 

1 SUPERSONICS 3

16 KINGS 4

 

5 SUNS 4

12 GRIZZLIES 2

 

4 ROCKETS 4

13 TIMBERWOLVES 0

 

8 TRAILBLAZERS 4

9 JAZZ 2

 

2 NUGGETS

15 PELICANS

 

6 WARRIORS

11 SPURS

 

3 LAKERS

14 THUNDER

 

7 MAVERICKS

10 CLIPPERS

 

EAST

 

1 PACERS

16 "go to 2nd round"

 

5 RAPTORS 4

12 HAWKS 3

 

4 SIXERS 4

13 MAGIC 1

 

8 CAVS 4

9 NETS 2

 

2 HEAT

15 WIZARDS

 

6 CELTICS

11 PISTONS

 

3 KNICKS

14 HORNETS

 

7 BUCKS

10 BULLS

 

Votes jusqu'à mardi soir

 

Bon vote et bon délire en imaginant la série !


lonely-fishtick
Double 4-1 :
Nuggets 4 - Pels 1
Heat 4 - Wizards 1
Mic Wiss
Les nuggets ont une équipe de malade, dans la raquette, sur les ailes un peu moins à la mène mais avec le Joker pas besoin d'être un top passeur.
Nuggets en 4.
Le Heat est également au dessus,.
Heat en 4.
French flair
Nuggets vs Pelicans : 4-1
Heat - Wizards : 4-1
Samy B
Denver 4
New Orleans 1

Miami 2
Washington 4
