Playoffs All-Time de la Commu 1st round 5/8 : Nuggets vs Pelicans et Heat vs Wizards

Deux séries ce dimanche/lundi.
2 Denver Nuggets :
Nikola Jokic
Carmelo Anthony
Alex English
Dikembe Mutumbo
Mahmoud Abdul-Rauf
15 New Orleans Pelicans:
Anthony Davis
Chris Paul
Jrue Holiday
Zion Williamson
David West
Et
2 Miami Heat :
Dwyane Wade
Alonzo Mourning
LeBron James
Tim Hardaway
Jimmy Butler
15 Washington Wizards :
Wes Unseld
John Wall
Chris Webber
Elvin Hayes
Gilbert Arenas
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Le tableau du premier tour :
WEST
1 SUPERSONICS 3
16 KINGS 4
5 SUNS 4
12 GRIZZLIES 2
4 ROCKETS 4
13 TIMBERWOLVES 0
8 TRAILBLAZERS 4
9 JAZZ 2
2 NUGGETS
15 PELICANS
6 WARRIORS
11 SPURS
3 LAKERS
14 THUNDER
7 MAVERICKS
10 CLIPPERS
EAST
1 PACERS
16 "go to 2nd round"
5 RAPTORS 4
12 HAWKS 3
4 SIXERS 4
13 MAGIC 1
8 CAVS 4
9 NETS 2
2 HEAT
15 WIZARDS
6 CELTICS
11 PISTONS
3 KNICKS
14 HORNETS
7 BUCKS
10 BULLS
Votes jusqu'à mardi soir
Bon vote et bon délire en imaginant la série !
Nuggets 4 - Pels 1
Heat 4 - Wizards 1
Nuggets en 4.
Le Heat est également au dessus,.
Heat en 4.
Heat - Wizards : 4-1
New Orleans 1
Miami 2
Washington 4