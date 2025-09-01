Playoffs All-Time de la Commu 2nd round 3/4 : Nuggets vs Spurs et Heat vs Celtics

Salut à tous,

 

2 Denver Nuggets:

Nikola Jokic

Carmelo Anthony

Alex English

Dikembe Mutumbo

Mahmoud Abdul-Rauf

 

11 San Antonio Spurs :

Tim Duncan

David Robinson

Manu Ginobili

Tony Parker

Victor Wenbanyama

 

Et

 

2 Miami Heat :

Dwayne Wade

Alonzo Morning

LeBron James

Tim Hardaway

Jimmy Butler

 

6 Boston Celtics :

Larry Bird

Bill Russell

Kevin McHale

Bob Cousy

Paul Pierce

 

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

 

Le Tableau du 2nd tour :

 

WEST

16 Sacramento vs 5 Phoenix : 2 - 4

4 Houston vs 8 Portland : 4 - 2

2 Denver vs 11 San Antonio

3 Los Angeles Lakers vs 7 Dallas

EAST

1 Indiana vs 5 Toronto : 4 - 2

4 Philadelphia vs 8 Cleveland : 4- 1

2 Miami vs 6 Boston

3 New York vs 7 Milwaukee

 

bon votes, vous avez jusqu'à mardi soir

Samy B
Boston 4
Miami 1

Denver 2
San Antonio 4
nico02
Denver 3 Spurs 4
Malgré la taille des Spurs, je vois Jokic faire une série titanesque et permettre de maintenir le suspens tout au long de la série. Les Spurs gagnent cependant grâce à leur équipe globalement plus talentueuse.

Miami 1 Boston 4
L'effectif des Celtic's est juste terrifiant, un match pris par le Heat grâce à LeBron.
Kobird
DEN-SA
Le problème avec SA c'est qu'on ne connaît pas le prime de Wemby. En imaginant qu'il soit au moins aussi bon que Giannis, je vois SA en 6.
Robinson domine Mutombo, Duncan idem avec Jokic (désolé pour ses fans), Mahmoud ne fait pas le poids face à TP.
Reste les 2 scoreurs de Denver qui poseront des problèmes, mais en défense ils auront aussi du mal à défendre Manu et surtout WV.

BOS-MIA
Là c'est plus clair
Bird=Lbj
Pierce = Wade
Cousy > Tim bug
Russell > Zo
La messe est dite.
Dans cette série, Larry prouve qu'il est le meilleur SF de l'histoire en scorant et passant plus que Lebron. Pour les rebonds de toute façon, c'est Bill qui fait sa moisson.
4-0 Boston
