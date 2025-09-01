Playoffs All-Time de la Commu 2nd round 3/4 : Nuggets vs Spurs et Heat vs Celtics

Salut à tous,
2 Denver Nuggets:
Nikola Jokic
Carmelo Anthony
Alex English
Dikembe Mutumbo
Mahmoud Abdul-Rauf
11 San Antonio Spurs :
Tim Duncan
David Robinson
Manu Ginobili
Tony Parker
Victor Wenbanyama
Et
2 Miami Heat :
Dwayne Wade
Alonzo Morning
LeBron James
Tim Hardaway
Jimmy Butler
6 Boston Celtics :
Larry Bird
Bill Russell
Kevin McHale
Bob Cousy
Paul Pierce
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Le Tableau du 2nd tour :
WEST
16 Sacramento vs 5 Phoenix : 2 - 4
4 Houston vs 8 Portland : 4 - 2
2 Denver vs 11 San Antonio
3 Los Angeles Lakers vs 7 Dallas
EAST
1 Indiana vs 5 Toronto : 4 - 2
4 Philadelphia vs 8 Cleveland : 4- 1
2 Miami vs 6 Boston
3 New York vs 7 Milwaukee
bon votes, vous avez jusqu'à mardi soir
Miami 1
Denver 2
San Antonio 4
Malgré la taille des Spurs, je vois Jokic faire une série titanesque et permettre de maintenir le suspens tout au long de la série. Les Spurs gagnent cependant grâce à leur équipe globalement plus talentueuse.
Miami 1 Boston 4
L'effectif des Celtic's est juste terrifiant, un match pris par le Heat grâce à LeBron.
Le problème avec SA c'est qu'on ne connaît pas le prime de Wemby. En imaginant qu'il soit au moins aussi bon que Giannis, je vois SA en 6.
Robinson domine Mutombo, Duncan idem avec Jokic (désolé pour ses fans), Mahmoud ne fait pas le poids face à TP.
Reste les 2 scoreurs de Denver qui poseront des problèmes, mais en défense ils auront aussi du mal à défendre Manu et surtout WV.
BOS-MIA
Là c'est plus clair
Bird=Lbj
Pierce = Wade
Cousy > Tim bug
Russell > Zo
La messe est dite.
Dans cette série, Larry prouve qu'il est le meilleur SF de l'histoire en scorant et passant plus que Lebron. Pour les rebonds de toute façon, c'est Bill qui fait sa moisson.
4-0 Boston