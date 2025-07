Playoffs All-Time de la Commu CONSULTATION

Salut à tous,

Je compte vous proposer des playoffs regroupant toutes les équipes All-Time que nous avons construites au cours des derniers mois.

Pour déterminer les matchs je compte garder les conférences Est et Ouest, 16 équipes à l'ouest car on a Seattle et une équipe à l'est qui démarre au deuxième tour car 15 équipes seulement

Pour classer les équipes, je pense classer, arbitrairement, en fonction du score sur 5 du meilleur joueur de chaque équipe

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Bulls-Heat : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Bulls)

Pas de Bracket entier à compléter, je pense vous proposer les séries deux par deux, surement un duo le lundi et un autre le jeudi

vous aurez quand même un aperçu du tableau global dans le premier poste

Voilà pour le plan, je suis ouvert aux propositions sur le schéma ou le classement, c'est plus une consultation car j'ai dejà bien preparé le truc, mais n'hesitez pas a donner votre avis. Merci à vous