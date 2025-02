Pourquoi le PER est le vrai indicateur du caractere « valuable » d’un joueur

Ma take : LE PER est le meilleur moyen d'évaluer le caractère valuable d'un joueur.

https://en.wikipedia.org/wiki/Player_efficiency_rating#Calculation

Ainsi, le mvp devrait être le meilleur PER de chaque saison, et le GOAT, le meilleur PER en carrière.

Dans l'histoire, ça fait Jokic devant Jordan, puis James, Davis, O'neal, Robinson, Chamberlain.

https://www.basketball-reference.com/leaders/per_career.html

Cette saison, c'est Jokic devant Sga, Antetokoumpo, Davis, Williamson, Mark williams, Towns.

https://insider.espn.com/nba/hollinger/statistics

Voici donc ma question : Pourquoi ne souhaitez vous pas simplement utiliser le PER et en finir avec tous les débats mvp/goat/dpoy etc ?

Si vous me dites "Oui, mais y'a des trucs qu'on voit pas dans les stats", je vous dirai que oui, ca se voit dans les stats.

Un bon écran, ça augmente le pourcentage de l'équipe quand le joueur est sur le terrain, une bonne défense, ça augmente les steals, même si c'est pas le joueur qui la fait directement et que ca rentre pas dans ses stats.

On voit son impact sur les stats de son équipe quand il est sur le terrain, ca integre une forme de +/-.

Autrement dit, un joueur peut avoir un super PER en ayant 0 dans toutes les catégories statistiques.

Je vous remets donc ma question :

