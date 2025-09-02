Qui sont les joueurs oubliés auxquels VOUS pensez toujours ?

Je suis tombé aujourd'hui sur un extrait de podcast dans lequel Mike Miller raconte que les Nuggets lui ont demandé de réparer le shoot d'Emmanuel Mudiay à l'époque. Voilà quelques années que je n'avais plus pensé à Mudiay. Pourtant, c'est l'un de ces joueurs dans lesquels j'ai beaucoup cru, autant pour son parcours atypique et courageux (j'avais écrit sur lui en 2014 dans REVERSE avant le format Mook) que pour son talent.

Mudiay est né au Congo en pleine guerre, a perdu son père très jeune et a dû vivre sans sa mère, partie travailler aux Etats-Unis pour pouvoir préparer le terrain et obtenir un rassemblement familial, pendant un temps. Au lycée, Emmanuel Mudiay était l'un des meilleurs jeunes joueurs du pays et a défrayé la chronique en zappant l'université pour aller jouer en Chine avant d'entrer en NBA. La suite : un statut de 7e pick de la Draft 2015 et un début de carrière aux Denver Nuggets.

Aujourd'hui, Mudiay a 29 ans et joue aux Piratas de Quebradillas, dans le championnat porto-ricain. On ne l'a plus en NBA depuis 2022 et une pige chez les Kings. Jamais, malheureusement, il n'aura réussi à percer et aura pour seul accomplissement dans la ligue une place dans le deuxième meilleur cinq des rookies.

Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça, pour lesquels vous avez une affection ou dans lesquels vous avez cru, qui ont disparu de la circulation et de l'esprit des gens ?