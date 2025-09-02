Qui sont les joueurs oubliés auxquels VOUS pensez toujours ?

Je suis tombé aujourd'hui sur un extrait de podcast dans lequel Mike Miller raconte que les Nuggets lui ont demandé de réparer le shoot d'Emmanuel Mudiay à l'époque. Voilà quelques années que je n'avais plus pensé à Mudiay. Pourtant, c'est l'un de ces joueurs dans lesquels j'ai beaucoup cru, autant pour son parcours atypique et courageux (j'avais écrit sur lui en 2014 dans REVERSE avant le format Mook) que pour son talent.

Mudiay est né au Congo en pleine guerre, a perdu son père très jeune et a dû vivre sans sa mère, partie travailler aux Etats-Unis pour pouvoir préparer le terrain et obtenir un rassemblement familial, pendant un temps. Au lycée, Emmanuel Mudiay était l'un des meilleurs jeunes joueurs du pays et a défrayé la chronique en zappant l'université pour aller jouer en Chine avant d'entrer en NBA. La suite : un statut de 7e pick de la Draft 2015 et un début de carrière aux Denver Nuggets.

Aujourd'hui, Mudiay a 29 ans et joue aux Piratas de Quebradillas, dans le championnat porto-ricain. On ne l'a plus en NBA depuis 2022 et une pige chez les Kings. Jamais, malheureusement, il n'aura réussi à percer et aura pour seul accomplissement dans la ligue une place dans le deuxième meilleur cinq des rookies.

Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça, pour lesquels vous avez une affection ou dans lesquels vous avez cru, qui ont disparu de la circulation et de l'esprit des gens ?

 

 

Kobird
Le premier qui me vient à l'esprit est Nate Robinson. Petite boule électrique (on s'en souvient comme vainqueur du concours de dunk mais pas pour sa carrière) qui n'était pas si mauvais (demandez à Kobe et Gasol s'ils ont pas eu le jetons en 2010)
Shaï Mamou
Il est un peu resté dans l'actu quand même, entre son triste combat de boxe et sa maladie, malheureusement. Sacré phénomène Krypto-Nate !
François Castellare
Il a eu une belle carrière mais Alain Digbeu est mon joueur qui rentrerais le plus dans tes critères.
Arrivé très tôt en pro, monté sur ressorts, on n'avait jamais vu ça en France. Je l'imaginais déjà leader des bleus et dominant sur la scène internationale.
Shaï Mamou
Superbe joueur et belle carrière en Europe mine de rien quand même. Encore un né un peu trop tôt.
Wiccow
Brandon Knight.
J'avais suivi sa saison à Kentucky et il me faisait kiffer ce joueur, puis pas dégueu en NBA même si pas de bol + pas d'évolution significative = bye bye un peu tôt. Un autre passé par les Piratas tiens.
Elie Denis
Steve Francis
sous estimé malgré un statu All Star
joueur incroyable
François Castellare
Ah ouais?
Ah c'est drôle, je pense tout l'inverse. Que justement il a disparu parce que les front offices ont ouvert les yeux. Et que le côté spectaculaire de son jeu ne comblait pas sa trop grande inefficacité.
Antoine Pimmel
ROMEO LANGFORD :DDDDDDD
Shaï Mamou
Hahaha tout ça pour le combo prénom/nom de playboy !
Raphaël Wais
Sekou Doumbouya. Grosse hype à l'époque, le futur de l'équipe de France, je me souviens de quelques saisons à Détroit où on avait très envie d'y croire, puis la disparition des radars.
Et petite option sur Thon Maker, je crois que c'est Garnet qui le présentait comme son successeur, et plus de news depuis des années, à part une baston avec l'équipe des Philippines
François Castellare
J'étais grave hypé par Maker aussi. Raté 😂😂
Shaï Mamou
Garnett a longtemps porté la poisse à ses protégés ! Doumbouya aussi j'y croyais fort...
Kiko Abcdr
Andrew Bynum. Il était tebé, OK, mais fin de carrière à 27 ans alors que tu es all-star et deux fois champion NBA c'est chaud.
