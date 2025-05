Relégué sur le banc, Josh Hart se voit toujours comme un titulaire

C'était l'ajustement majeur de Tom Thibodeau avant le Game 3 : le coach des New York Knicks a décidé de sortir Josh Hart de son cinq majeur pour le remplacer par Mitchell Robinson. La franchise de Manhattan a finalement décroché sa première victoire dans la série, même si ce n'est pas forcément l'association des deux pivots (Karl-Anthony Towns et Robinson) qui a fait la différence. Interrogé avant le match sur son nouveau statut, Hart faisait tout de même comprendre qu'il préférerait débuter les rencontres.

"J'ai été le quinzième homme d'une équipe. J'ai été la troisième option. J'ai été sixième homme. J'ai tout fait. J'ai le sentiment d'être un vrai titulaire dans cette ligue. Je pense que j'ai fait une excellente saison. Mais je ne peux pas être là à parler de sacrifice pour ensuite me plaindre d'une décision."

Josh Hart a tout de même passé 34 minutes sur le terrain lors du Game 3 et il a eu un impact en compilant 8 points, 10 rebonds et 4 passes. Il a notamment fini la rencontre et s'est montré décisif sur la ligne des lancers-francs, mais aussi aux rebonds et en défense, dans les derniers instants.