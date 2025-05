Remise du trophée de MVP fin mai : une erreur de la NBA ?

Ici pas question de remettre en cause la légitimité de SGA pour ce titre. Félicitations à lui, et honnêtement si ça ne tenait qu'à moi j'aurai désigné un co-MVP avec Jokic.

Ce qui me dérange c'est le timing. La remise du trophée de MVP s'est faite attendre à tel point que ça n'intéresse plus personne maintenant.

J'ai l'impression que cette récompense tombe comme un cheveux sur la soupe, alors que la saison régulière s'est terminée le 13 avril (!), soit depuis presque un mois et demi. On a vu passer le Play-In et déjà plus de la moitié des playoffs.

On dit souvent que les Playoffs c'est comme une nouvelle saison qui commence, en référence à l'intensité et à la tension qui s'en dégage. Et en opposition avec la molesse des sempiternels 82 matchs.

Alors pourquoi récompenser le MVP de saison régulière au moment où tout le monde se demande qu'elle équipe finira championne ?

Pour moi ce timing est une faute de goût de la NBA Elle qui maîtrise pourtant si bien son narratif d'habitude. Qu'elle nous laisse apprécier l'instant présent et vibrer aux rythme du suspens des Finales de conférence !

Je rejoins Monclar là dessus: tous les trophées devraient être remis avant le premier tour des playoffs. Durant la semaine du Play-In.

En plus l'excuse de la date de la cérémonie ne tient pas, la NBA fait juste un pauvre post sur les réseaux pour l'annoncer les lauréats. D'ailleurs les récompenses tombent dans un ordre et à des échéances aléatoires. Même le suivi des votes pour les All Stars est mieux présenté et donc hypant !

Expédiez-moi tout ça à l'issue de la saison régulière quand on a encore son déroulé en tête et qu'elle nous sert toujours de référence. Et qu'ensuite les choses sérieuses commencent !

C'est quand même fou qu'on se passionne plus pour la loterie de la Draft que pour les récompenses individuelles...