Rich Paul, une nouvelle excuse après un échec de LeBron James ?

Dans ses dernières sorties médiatiques, Rich Paul a une constance : il a une façon bien à lui de réécrire l'histoire pour arranger son client préféré, LeBron James. Récemment, il y a eu sa déclaration sur le rôle de Chris Bosh au Miami Heat...

Et après l'élimination des Los Angeles Lakers face aux Minnesota Timberwolves (1-4), l'homme d'affaires a jugé l'échec des Californiens. Pour lui, ce revers, dès le premier tour des Playoffs, est dû à la mauvaise construction de l'effectif.

"Je ne pense vraiment pas que l'effectif des Lakers était proche de celui d'un champion. Et ce n'est pas une excuse. C'est juste un fait. Désormais, cela va être une course entre toutes les directions. Qui va faire les bons choix pour mettre le bon talent autour de chacun de ses gars ?

Il s'agit d'avoir les bons éléments en place, comme lorsque les Pistons ont recruté Joe Dumars, ou lorsque les Lakers ont entouré Magic et Kareem des bons éléments", a partagé Rich Paul sur Youtube.

Dans le fond, je comprends son discours. Effectivement, les Lakers, après le trade pour Luka Doncic, n'avait pas vraiment un effectif équilibré pour jouer les premiers rôles. Il s'agit effectivement d'un fait.

Mais j'ai vraiment du mal avec la forme. J'ai eu l'impression qu'il avait besoin, le plus rapidement possible, de justifier l'élimination des Lakers pour protéger LeBron James. Une stratégie de communication qui me fatigue un peu.