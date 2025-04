Russell Westbrook, 9,1 secondes en enfer 🥶

Russell Westbrook a vécu une soirée terrible. Lors d'un match absolument dingue entre les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets (140-139 après deux prolongations), le meneur a fait basculer ce match... en faveur de l'équipe adverse.

Malgré sa maladresse (4/11 dont 0/3 à longue distance), l'ex-talent de l'Oklahoma City Thunder n'a pas été mauvais sur l'ensemble de la rencontre : 12 points, 7 passes décisives, 6 rebonds en 38 minutes. Cependant, sa fin de rencontre a été catastrophique.

A 139-138 en faveur des siens, Westbrook, sur un contre rapide après une interception, a eu l'opportunité de donner trois points d'avance sur un lay-up très facile. Mais il a manqué son geste ! Sur l'ultime action, Nickeil Alexander-Walker loupe son tir à trois points à 0,1 seconde du buzzer.

Cependant, pour compenser son retard défensif, le #4 des Nuggets s'est mis à la faute et a concédé trois lancer-francs. Alexander-Walker en a donc profité pour donner la victoire aux Wolves sur la ligne. Un enchaînement assez fou.

"Je me sens mal pour Russ', avec cette dernière action. Nous avons forcé le turnover, mais nous n'avons pas converti cette chance. Et ensuite il y a eu la faute. Ce n'était pas à cause d'un manque d'effort ou d'envie. Parfois, les choses tournent comme ça. Il faut donc se montrer fort et persévérant", a commenté son coach Michael Malone face à la presse.

A 36 ans, Russell Westbrook en a vu d'autres dans sa carrière. Je pense qu'il devrait réussir à digérer cette fin absolument catastrophique. Mais cette séquence peut tout de même soulever des questions, notamment dans les moments chauds, sur son utilisation à l'approche des Playoffs...