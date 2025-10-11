Au 11 octobre, à 10 jours du grand coup d'envoi de la saison 2025-2026, Russell Westbrook n'a toujours pas signé en faveur d'une équipe NBA. Une situation étonnante pour le vétéran de 36 ans, qui sort d'un exercice assez intéressant chez les Denver Nuggets.

Face à cette situation, des rumeurs ont circulé concernant un éventuel départ en Chine. Avec potentiellement une offre à plus de 10 millions de dollars par an. Un moyen de faire monter la pression chez ses prétendants en NBA ?

En tout cas, d'après les informations du journaliste ESPN Shams Charania, il existe un "fort intérêt mutuel" entre Westbrook et les Sacramento Kings ! Actuellement à la recherche d'un meneur remplaçant, les Californiens apprécient le profil de l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder.

De son côté, le natif de Long Beach a déjà joué avec Domantas Sabonis et Dennis Schröder. Puis il dispose d'une excellente relation avec DeMar DeRozan et Zach LaVine. Un accord sera-t-il possible avant le début de la saison ? Il s'agit de la grande question.

Personnellement, je pense que Russell Westbrook a toujours la possibilité d'avoir un impact en NBA. Mais a-t-il un intérêt à s'accrocher si c'est pour rejoindre une équipe peu compétitive ? Sauf surprise, Sacramento ne devrait pas jouer les premiers rôles à l'Ouest. Et je ne sais pas si le fit sportif sera réellement intéressant. Tout va dépendre de ses envies pour la fin de sa carrière.