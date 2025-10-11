Russell Westbrook, c’est quoi le problème ?

Le traditionnel CQFR du samedi, où on répond à vos questions, est disponible !

Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Antoine Pimmel et Shaï Mamou se proposent de répondre à toutes vos questions. Au menu : les sophomores qu'ils imaginent exploser, trois cas pour le Hall of Fame, la situation de Russell Westbrook, les galères du Chicago Sky, ou encore la manière dont fonctionnent les médias autour du buzz.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

🎙️Paige Bueckers Vs Caitlin Clark, pourquoi tant de haine ?