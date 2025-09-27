Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Antoine Pimmel et Théophile Haumesser se proposent de répondre à toutes vos questions. On parle de la différence de traitement entre Caitlin Clark et Paige Bueckers, de la dégringolade de Ben Simmons, de la disparation des meneurs de métier et de bien d'autres choses encore.

🎙️Y a-t-il trop de violence en NBA ?