C'est une maison bleue

Qui a tapé Doncic,

On y vient l’été, on ne frappe pas (sauf Luka quand il sourit comme ça)

Ceux qui viennent là

Sont là pour gagner

On se retrouve ensemble

Après des années de (dé)route

Et on vient s'asseoir

Autour de Fauthoux

Tout le monde est là

À cinq heures du soir

Mes yeux, devant Saint Francisco, s'embrument

Quand Sylvain Francisco assume

Saint-Francisco

Hé les Slovènes, où êtes-vous?

Klemen, Edo,

Luka, pourquoi tu ne rigoles pas ?

Nageant dans le brouillard,

Distancés - seraient-ce les Serbes ?

Dans le troisième un peu en retard

File le temps, s’échappe la victoire ?

Sylvain arriva

Pour nous prendre sous son aile

Sylvain est revenu, après un an ou deux

Puisqu'il est valeureux

Il guide nos pas !

Quand Saint-Francisco se lève

Avec Saint-Francisco on rève

Saint-Francisco

Que faîtes-vous?

Klemen et Luka

Vous vous attendiez à quoi ?

C'est une maison bleue

Qui prend goût à la victoire

On y vient à pied, on ne frappe pas

Ceux qui sont là, sont là pour gagner

Peuplée de cheveux longs

De grands types et de musique

Peuplée de lumière

Et peuplée de fous

L’EDF sera dernière (on l’espère)

À rester debout

Si Saint-Francisco s'effondre ?

Si Saint-Francisco s'effondre ?

Sylvain Francisco, que faîtes-vous ?

Guerschon et Zacch, continuez ça !

PS : promis, je peux faire autre chose que des reprises de Maxime Le Forestier pour tresser des lauriers à Sylvain Francisco (cf. ma session de l'an passé) - même si, après un match comme aujourd'hui, on ne peut que tomber dans la dithyrambe.