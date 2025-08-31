C'est une maison bleue
Qui a tapé Doncic,
On y vient l’été, on ne frappe pas (sauf Luka quand il sourit comme ça)
Ceux qui viennent là
Sont là pour gagner
On se retrouve ensemble
Après des années de (dé)route
Et on vient s'asseoir
Autour de Fauthoux
Tout le monde est là
À cinq heures du soir
Mes yeux, devant Saint Francisco, s'embrument
Quand Sylvain Francisco assume
Saint-Francisco
Hé les Slovènes, où êtes-vous?
Klemen, Edo,
Luka, pourquoi tu ne rigoles pas ?
Nageant dans le brouillard,
Distancés - seraient-ce les Serbes ?
Dans le troisième un peu en retard
File le temps, s’échappe la victoire ?
Sylvain arriva
Pour nous prendre sous son aile
Sylvain est revenu, après un an ou deux
Puisqu'il est valeureux
Il guide nos pas !
Quand Saint-Francisco se lève
Avec Saint-Francisco on rève
Saint-Francisco
Que faîtes-vous?
Klemen et Luka
Vous vous attendiez à quoi ?
C'est une maison bleue
Qui prend goût à la victoire
On y vient à pied, on ne frappe pas
Ceux qui sont là, sont là pour gagner
Peuplée de cheveux longs
De grands types et de musique
Peuplée de lumière
Et peuplée de fous
L’EDF sera dernière (on l’espère)
À rester debout
Si Saint-Francisco s'effondre ?
Si Saint-Francisco s'effondre ?
Sylvain Francisco, que faîtes-vous ?
Guerschon et Zacch, continuez ça !
PS : promis, je peux faire autre chose que des reprises de Maxime Le Forestier pour tresser des lauriers à Sylvain Francisco (cf. ma session de l'an passé) - même si, après un match comme aujourd'hui, on ne peut que tomber dans la dithyrambe.