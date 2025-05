SGA est un free throw merchant… Et Jokic fait faute une possession sur deux

Avant toute chose cette session n'est pas une critique personnelle des deux finalistes pour le MVP. Ce sont juste des faits.

Pendant des années, on ne comprenait pas comment les arbitres NBA pouvaient siffler faute sur le fameux swing de James Harden (Chris Paul était aussi très fort pour ça). L'attaquant derrière la ligne à 3 points allait chercher le contact avec le bras du défenseur qui reachait et balançait le ballon vers le cercle. Faute. Lancers. La NBA en est revenue et aujourd'hui, ces fautes ne sont même plus sifflées.

Shai

Concernant SGA, on est un peu dans le même style mais de manière plus fine. Lors de son drive, dès que Shai sent que le défenseur n'est plus en position, il initie le contact et jette le ballon en direction du panier. J'ai vu certains débats concernant ces séquences comme quoi il n'y aurait pas faute. Pour ma part, j'estime que la faute existe et est même plutôt indiscutable. En revanche, le canadien n'est, la plupart du temps, pas en position de shooter. Intelligemment, il fait comme si et obtient des lancers. C'est sur ce point que je trouve les arbitres cléments avec lui et les attaquants en général car ce n'est pas propre à SGA mais il est celui qui le fait de façon la plus récurrente. L'attaquant ira sur la ligne à chaque fois alors que son intention n'est pas de shooter mais juste obtenir des lancers.

Jokic

Pour Jokic, c'est différent car ce n'est pas une situation pour obtenir des lancers. Le fameux meilleur two men game de toute la ligue qu'il compose avec Murray commence systématiquement par un écran tête de raquette de Jokic pour son meneur. Si le défenseur du point d'attaque réussit à naviguer dans l'écran du serbe, celui-ci fait mine de roller mais au ralenti pour que Murray ait le temps de changer de changer de direction et d'utiliser son pseudo roll comme un second écran... En mouvement. Et ça marche à chaque fois. Il est plus difficile, en effet, de naviguer dans un écran en mouvement et c'est d'ailleurs pour ça que c'est interdit.

Ces situations seront peut-être sifflées différemment à l'avenir. Peut-être qu'on verra des écrans légaux sans les coudes et les jambes écartés. Peut-être que les portées de balle seront sifflées. Peut-être que les joueurs n'auront droit qu'à deux pas sans dribbler. Peut-être pas. En attendant, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic jouent avec la règle.