Alors qu’on attend toujours l’annonce du MVP, le débat continue de faire rage. Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic ont tous les deux réalisé une saison régulière digne d’un MVP et le choix est compliqué. L’ancien coach du Serbe aux Denver Nuggets Michael Malone a visiblement fait le sien.

Quelques semaines après avoir été viré de son poste de coach, il a fait ses débuts comme consultants pour ESPN. Et il a directement frappé fort en termes de buzz. Après la victoire du Oklahoma City Thunder sur les Minnesota Timberwolves, Michael Malone a fait un commentaire que l’on n’attendait pas forcément :

« Shai Gilgeous-Alexander, il a montré pourquoi il est le MVP. »

Forcément, cette phrase qui paraîtrait anodine dans la bouche de n’importe quel consultant interpelle dans la sienne. Surtout qu’il n’y a pas si longtemps, il était assez radical quand il s’agissait d’expliquer que Nikola Jokic devait être le MVP de la saison NBA :

« Il doit gagner le MVP dix fois sur dix. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous êtes plein de biiiiip. »

Michael Malone in March on Nikola Jokic, based on his stats this year: "He wins the MVP 10 times out of 10. And if you don't think so, you guys are all full of (bleep)."

Michael Malone tonight on Shai Gilgeous-Alexander: "Showed why he’s the MVP."

I wonder what changed.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) May 21, 2025