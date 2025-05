Oklahoma City a pris les devants dans la finale de la Conférence Ouest en remportant le game 1 contre Minnesota à la maison. Si l'écart au score (114-88) peut laisser supposer une domination de tous les instants, c'est surtout en deuxième mi-temps que le match a changé de dynamique.

Avant que le Thunder ne mette le bleu de chauffe et ne retrouve son efficacité et sa solidité, ce sont les Timberwolves qui avaient pris la rencontre par le bon bout, avec un excellent Julius Randle (20 de ses 28 points avant la pause) et un avantage de quatre points avant le retour au vestiaire. Petit problème pour les hommes de Chris Finch, un match se joue sur 48 minutes...

Shai Gilgeous-Alexander, complètement à l'envers au niveau de l'adresse sur les deux premiers QT (2/13) a inversé la tendance et retrouvé sa capacité à provoquer des fautes en même temps que sa réussite. "SGA" a fini avec 31 points et 9 passes, bien aidé par Jalen Williams, auteur d'un 4x5 (19 pts, 8 rbds, 5 asts et 5 stls), de Chet Holmgren (15 pts, 7 rbds, 2 blks) et du banc qui a shooté à 8/11 à 3 points.

Défensivement, OKC a mis Minnesota au défi de rentrer ses tirs extérieurs en blindant la raquette. Une tactique qui, sur ce game 1 en tout cas, s'est avérée payante. Les Wolves ont été terriblement maladroits dans la deuxième partie de la rencontre et ont vu ce game 1 leur filer petit à petit entre les doigts.

Anthony Edwards n'a pas surnagé (18 pts à 5/13) et le banc de Minnesota est complètement passé à côté, avec un vilain 7/36 pour le trio Naz Reid (1/11), Donte DiVincenzo (3/13), Nickeil Alexander-Walker (3/11). Rudy Gobert n'a joué que 21 minutes pour une copie assez anecdotique (2 pts, 3 rbds, 1 ast, 1 stl, 1 blk).

Les Timberwolves, qui n'avaient pas joué depuis plus d'une semaine, ont vécu un petit reality check en deuxième mi-temps et ils savent désormais qu'ils devront être plus constants s'ils veulent faire tomber le favori de l'Ouest, qui l'a emporté sans réaliser un grand match pour autant.