A 20 ans, Sidy Cissoko se retrouve confronté à la dure réalité de la NBA. Il s'agit avant tout d'un business. Et le Français risque de retenir cette leçon. Lundi, il a ainsi été envoyé par les San Antonio Spurs aux Sacramento Kings dans le cadre du deal de De'Aaron Fox.

Les intentions des Californiens avec le jeune tricolore semblaient floues. Et mercredi, Sacramento l'a utilisé pour faire venir Jonas Valanciunas. Le signe d'un intérêt des Washington Wizards pour l'intégrer sur le long terme ? Je le pensais. Et j'imaginais déjà un trio français Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr et donc Cissoko à DC.

Mais ce n'était pas le plan des dirigeants. Ce jeudi, le natif de Saint-Maurice a été officiellement coupé par les Wizards. Et désormais une question se pose : quel avenir pour lui en NBA ? Sur les prochaines heures, il peut être récupéré par une autre franchise.

Cependant, une équipe va-t-elle lui attribuer une place ? J'ai des doutes... En 17 matches cette année, le Français a peu contribué aux Spurs. Par contre, son avenir pourrait encore s'écrire à Washington. Comment ? Avec un "two way contract" avec le Capital City Go-Go.

Par le passé, les Wizards ont déjà agi de cette manière. Et il s'agirait d'une manière de surveiller le développement de Sidy Cissoko. J'espère qu'il aura encore l'opportunité de montrer ses qualités dans cette Ligue. Et surtout de continuer à progresser.