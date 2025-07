Avec 55,7 millions de dollars, Steph Curry était cette année le joueur le mieux payé de la NBA. Il devance Nikola Jokic et Joel Embiid (51,4 chacun). LeBron James, lui pointe à la 14e place avec 48,7 millions.

Mais plus surprenant, Steph Curry est également le numéro 1 en NBA en termes de revenus globaux, selon Lev Akabas de Sportico. Il a engrangé cette année 155,8 millions en ajoutant à son salaire ses revenus publicitaires. Ses derniers représentaient donc cette saison 100 millions de dollars.

Surprenant, donc, dans le sens où il est le premier joueur à gagner plus que LeBron James sur une saison depuis Kobe Bryant en 2012-13. LeBron stagne (bouh, le pauvre…) à 85 millions en revenus pub. Soit « seulement » 133,7 millions de dollars au total.

Et c’est Giannis Antetokounmpo qui complète le podium, à distance respectable de Stephen Curry.

