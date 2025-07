Les Warriors vont signer deux joueurs réputés

Les Golden State Warriors sont restés bien discrets à l’heure où les autres prétendants au titre se renforcent. La franchise californienne dépend en grande partie de ce qui va se passer avec Jonathan Kuminga, jeune free agent restricted qui n’a pour l’instant trouvé aucun point de chute. Mais d’une manière ou d’une autre, Marc Stein est persuadé que les dirigeants vont signer deux joueurs (au moins) : Al Horford et De’Anthony Melton.

Chacune de ces recrue arriverait avec son lot d’interrogations. Horford vient de fêter ses 39 ans. Melton se remet tout juste d’une grosse blessure au genou. Rien n’assure qu’ils seront vraiment en mesure de contribuer la saison prochaine. Mais sur le papier, ce sont tout de même deux joueurs confirmés au profil intéressant.

Le pivot a été une pièce maîtresse des Boston Celtics, finalistes contre ces mêmes Warriors en 2022 et sacrés champions NBA en 2024. Le Dominicain tournait à 9 points par match la saison dernière et à 36% de réussite à trois-points. C’est potentiellement une bonne pioche pour évoluer au côté de Stephen Curry et Jimmy Butler.

De’Anthony Melton est un arrière capable de défendre dur et de mettre lui aussi des paniers primés. Il évoluait déjà à Golden State l’an passé avant d’être tradé suite à sa déchirure des ligaments croisés. Il reviendrait donc aux Warriors, où il marquait 10 points par match, en tant que joueur libre.

Si ces deux joueurs restent en bonne santé, ils donneraient encore plus de poids et de profondeur à un effectif qui compte une superstar, un autre All-Star, mais aussi Draymond Green, Brandin Podziemski, etc.

