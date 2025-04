Stephen A. Smith candidat à la présidentielle américaine ?

Il est à peu près certain qu'à un moment le Parti Démocrate va tenter de répliquer ce qu'il s'est passé avec Donald Trump, en tentant de faire gagner un non-politicien à l'élection présidentielle. Je pensais que Mark Cuban serait le plus probable (ce n'est pas encore exclu, d'autant qu'il a plus de temps qu'avant maintenant qu'il n'est plus à plein temps chez les Mavs) mais il semblerait qu'un autre acteur du paysage basket et NBA ait des idées derrière la tête...

Stephen A. Smith - oui, oui, lui-même - a expliqué qu'il réfléchissait sérieusement à la possibilité de se présenter en 2028. Donald Trump n'ayant pas le droit de se représenter puisqu'il aura fait deux mandats, le journaliste/animateur/polémiste d'ESPN voit une ouverture qu'il pourrait exploiter...

Est-ce qu'on imagine LeBron James, que l'on sait toujours prompt à soutenir les candidats démocrates, apporter son soutien à Stephen A. Smith après leur altercation d'il y a quelques semaines ?

D'autres noms de candidats non issus de la classe politique risquent de sortir dans les prochaines années, que ce soit chez les démocrates ou les républicains. The Rock, notamment, a déjà réfléchi à la chose. Un débat Stephen A. Smith vs Dwayne Johnson, est-ce qu'on est vraiment prêts ?

Stephen A. Smith is not ruling out running for president

“Over the last few weeks, I’ve had no choice but to get more serious about it. I’ve been approached by people on Capitol Hill. I’ve been approached by people who are elected officials in office, whether it’s governors or… pic.twitter.com/TZnF2pNxqN

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 7, 2025