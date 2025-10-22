Tom Thibodeau s’est senti trahi par les Knicks, peut-être même par les joueurs

Tom Thibodeau rêvait d'un seul boulot : coacher les New York Knicks. Non seulement il l'a fait, mais en plus il l'a bien fait. Il a ramené la franchise en finales de Conférence pour la première fois depuis 25 ans. Il avait néanmoins ses lacunes et les dirigeants ont décidé de le licencier. Selon des sources proches de son entourage, ce renvoi n'est vraiment pas bien passé auprès de l'entraîneur :

"Il s'est senti trahi. Quand vous vous rendez compte que des gars pour qui vous vous êtes battus ne se battent pas pour vous, ça pique."

On imagine que Tom Thibodeau a eu l'impression d'être lâché par ses dirigeants, Leon Rose en tête, mais aussi par certains joueurs. Le proprio James Dolan voulait sa tête depuis un moment et Rose comme Jalen Brunson ne s'y sont pas opposés.