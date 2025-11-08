Tuomas Iisalo et Jaren Jackson Jr, une lueur d’espoir ? 👀

Pour imposer ses idées aux Memphis Grizzlies, Tuomas Iisalo doit surmonter des obstacles. Sa relation avec Ja Morant a déjà beaucoup fait parler depuis le début de la saison. Et récemment, il se disait que Jaren Jackson Jr était également frustré par la gestion du Finlandais.

Mais une scène peut donner de l'espoir chez les Grizzlies. Lors du succès face aux Dallas Mavericks (118-104) la nuit dernière, l'intérieur a enlacé son coach dans le deuxième quart-temps avec un message positif. "Maintenant que je sais où je dois courir, j'arrive à comprendre !"

Devant les médias, Iisalo est d'ailleurs revenu sur ce moment partagé avec Jackson Jr.

"Je me souviens bien de ce moment parce que mon t-shirt a encore de la sueur, mais ce n'est pas ma sueur. Mais oui, Jaren a dit quelque chose à ce moment-là qui nous a fait rire tous les deux, quelque chose dont nous avons parlé. Tout le monde doit être sur la même longueur d'onde.

Il a été formidable tout au long de ce processus. Il se met beaucoup de pression pour être performant, et c'est une grande qualité. C'est la base du leadership. Il réfléchit toujours à ce qu'il peut améliorer, et cela pousse tous ceux qui l'entourent à faire mieux", a confié l'entraîneur de Memphis.

Pour Tuomas Iisalo, il s'agit d'une petite victoire. Pour imposer ses idées, il doit avoir des relais forts dans le vestiaire. Avec Ja Morant, le lien semble complexe à créer. Par contre, Jaren Jackson Jr paraît prêt à se faire violence pour comprendre sa vision.