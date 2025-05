Tyrese Haliburton a demandé conseil à Sue Bird et ça a payé !

C'est absolument impossible pour moi d'être insensible à ce que fait Tyrese Haliburton avec les Indiana Pacers. Déjà parce que j'ai toujours eu un faible pour les outsiders et qu'il est en train d'en emmener un énorme en Finales NBA, avec un jeu altruiste et clutch. Ensuite, parce que je viens d'apprendre l'identité de l'un de ses mentors. Je ne sais pas à quel moment ni comment la connexion s'est établie - possiblement au moment des Jeux Olympiques avec Team USA ou pa l'intermédiaire de Jenny Boucek, l'assistante de Rick Carlisle et ex-membre du staff de Seattle - mais Haliburton a demandé des conseils à Sue Bird.

Dans l'émission de Taylor Rooks chez Bleacher Report, la légendaire meneuse du Storm, retraitée depuis 2022, a confirmé que le All-Star d'Indiana l'avait contactée cette saison. Motif : recevoir ses conseils sur la bonne alternance entre les moments où il doit être un playmaker et ceux où il doit être un scoreur.

"Il a clairement tout compris. Ce que j'ai préféré en le regardant pendant ce run de playoffs, c'est évidemment de le voir être décisif. Mais il y a des hauts et des bas. C'est ça la réalité. On voit toujours les meilleures actions des stars comme lui, mais ça vient toujours après un mauvais quart-temps, un mauvais match, une mauvaise série. Et c'est justement la manière dont on y répond qui fait la différence pour moi entre les bons joueurs et les grands joueurs. On a pu le voir en temps réel gérer ça, être décisif après ne pas avoir été très bon, que ce soit en marquant ou en trouvant ses coéquipiers", a expliqué la quadruple championne WNBA et quintuple championne olympique.

Tyrese Haliburton et ses Pacers seront à New York la nuit prochaine pour tenter de qualifier la franchise pour ses premières Finales NBA depuis 25 ans.

