Tyrese Haliburton, un chef d’orchestre sans aucune fausse note

Un véritable récital. Tyrese Haliburton a livré une performance éblouissante lors de la victoire des Indiana Pacers face aux New York Knicks (130-121) lors du Game 4 de la finale de la Conférence Est. Au total, le meneur 25 ans a compilé 32 points, 15 passes décisives et 12 rebonds.

Un triple-double XXL. Mais sa copie a été aussi sublimée par un élément très important : il n'a pas concédé le moindre turnover. Depuis que cette statistique est comptabilisée (1977-1978), jamais un joueur n'avait réussi à enregistrer au moins 30 points, 15 passes décisives et 10 rebonds sans aucun turnover en Playoffs.

Une prestation historique. Et pourtant, le plus important se trouve ailleurs. Son impact individuel a été fou, mais son apport dans le collectif des Pacers reste le point essentiel.

Tyrese Haliburton, le son de la victoire avant tout

Sur cette rencontre, Haliburton a tout de suite été dans le bon rythme. Imposant sa cadence dès les premières mesures. Facile pour trouver des espaces dans la défense new-yorkaise, il a pu dicter son tempo. Pour punir à longue distance sur certains oublis adverses. Ou pour trouver les bonnes passes pour servir ses coéquipiers.

Car s'il a personnellement inscrit 32 points, son équipe a été encore plus productive sur ses services ! Sur l'ensemble de la partie, les Pacers ont marqué 33 points à 14/22 aux tirs (63%) sur les décalages d'Haliburton.

Une partition complète, bien plus essentielle que des statistiques historiques.

"Je ne savais pas, j’ai l’impression qu’on invente des statistiques parfois pour me faire briller (rires). Je pense simplement que j’ai joué de la bonne manière, d’avoir eu un impact pour gagner. Je fais mon maximum pour offrir la meilleure version de moi-même car nous construisons un truc spécial ici. J'ai juste essayé d'être agressif. Je voulais simplement donner mon meilleur. J'ai eu le sentiment d'avoir laissé tomber l'équipe au Game 3. J'aurais pu faire tellement mieux. J'ai eu l'impression de répondre de la bonne manière sur cette rencontre. Je voulais trouver les gars et jouer de la bonne manière. L’important, c’était de gagner. Je voulais juste être capable de prouver que je pouvais répondre en étant dos au mur. Quand mon équipe en avait le plus besoin. Il s'agit d'une grande victoire pour nous, car si la série revenait à 2-2, l'histoire devenait différente au niveau du momentum", a répondu Tyrese Haliburton face à la presse.

Avec Haliburton en chef d'orchestre, les Pacers ont retrouvé leur plus grande force : de la vitesse. Sans jamais ralentir, Indiana a poussé, encore et encore, le ballon pour mener des attaques rapides. Une formule gagnante avec 4 joueurs supplémentaire à 13 points ou plus : Pascal Siakam (30 points), Bennedict Mathurin (20), Aaron Nesmith (16) et Myles Turner (13).

Une harmonie sublimée par la capacité du jeune leader d'Indiana à impliquer ses coéquipiers. Le tout sans perdre le moindre ballon.

"C'est assez remarquable, mais c'est devenu son truc. Il y aura peut-être une nouvelle catégorie statistique qui portera son nom à un moment ou à un autre. Lui et Chris Paul, ces gars-là, il n'y en a pas beaucoup. Je sais que (John) Stockton ne perdait pas beaucoup la balle à l'époque où il jouait, LeBron James ne perdait pas beaucoup la balle. On peut remonter à certains des plus grands joueurs de tous les temps. Je sais donc qu'il en est très fier et que c'est un facteur de motivation", a noté son coach Rick Carlisle.

Une vision qui s'inscrit pleinement dans le projet des Pacers.

Tyrese Haliburton, un triple-double dans l’histoire des Playoffs !

Briller oui, mais dans le collectif

Car cette symphonie collective représente d'ailleurs la base de la réussite de cette équipe. Même si Tyrese Haliburton joue un grand rôle dans le superbe parcours des Pacers, cette formation se trouve à une seule victoire des Finales NBA grâce à la force de son groupe.

Bien évidemment, des individualités brillent. Haliburton et Siakam notamment. Des facteurs X peuvent faire basculer des matchs. Nesmith ou Mathurin. Mais à Indiana, les individualités sont toujours impactantes en s'inscrivant dans le collectif imposé par Carlisle.

"Je sais que Ty a eu des statistiques historiques, c’est génial, mais c’est difficile de parler des stats quand la différence se fait en équipe. Je suis content pour lui, il va être mis en avant dans les médias. En réalité, je suis vraiment fatigué de parler de statistiques individuelles à ce stade de la saison. C’est un jeu d’équipe. Les chiffres ne sont pas importants", a-t-il martelé face à la presse.

Dans la NBA d'aujourd'hui, les statistiques sont omniprésentes. Elles en deviennent parfois grotesques. Dans le cas de Tyrese Haliburton, sa performance reste tout de même unique sur un échantillon de quasiment 50 ans. C'est fort.

Mais elle doit surtout permettre de mettre en avant son sens du jeu, son altruisme, son leadership. Catalogué comme le joueur le plus surcoté par ses pairs avant les Playoffs, il se révèle être un chef d'orchestre formidable, capable de porter les Pacers à un succès des Finales NBA.

Le maestro Tyrese Haliburton n'a pas fini de faire du bruit...

