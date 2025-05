Tyrese Haliburton, un triple-double dans l’histoire des Playoffs !

A l'occasion du Game 4 de la finale de la Conférence Est, les Indiana Pacers ont dominé les New York Knicks (130-121). Un succès signé Tyrese Haliburton. Sur ce match, le meneur des Pacers a compilé 32 points, 15 passes décisives et 12 rebonds. Un triple-double sans concéder le moindre turnover !

En Playoffs, il s'agit d'une performance unique ! En effet, dans l'histoire de la NBA en PO, jamais aucun joueur n'avait eu un tel triple-double (avec au moins 30 points, 15 passes décisives et 10 rebonds sans aucun turnover) depuis 1977-1978 (la saison où les turnovers ont été comptabilisés).

Et même sans intégrer les turnovers, il faut se rendre compte du niveau de sa performance : Nikola Jokic et Oscar Robertson sont les deux seuls joueurs avec un triple-double à au moins 30 points, 15 passes décisives et 10 rebonds en Playoffs.

"J'ai juste essayé d'être agressif. Je voulais simplement donner mon meilleur. J'ai eu le sentiment d'avoir laissé tomber l'équipe au Game 3. J'aurais pu faire tellement mieux. J'ai eu l'impression de répondre de la bonne manière sur cette rencontre.

Je voulais juste être capable de prouver que je pouvais répondre en étant dos au mur. Quand mon équipe en avait le plus besoin. Il s'agit d'une grande victoire pour nous, car si la série revenait à 2-2, l'histoire devenait différente au niveau du momentum", a résumé Tyrese Haliburton face à la presse.

Désormais à 3-1, Indiana se retrouve à une victoire des Finales NBA. Et Tyrese Haliburton s'impose comme le grand artisan de ce parcours.

Le beau geste de Tyrese Haliburton pour le fan des Pacers agressé par des fans des Knicks