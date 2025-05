Haliburton grandiose, Indiana à une victoire des Finales NBA

Tyrese Haliburton est devenu cette nuit le premier joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 30 points, 15 passes et 10 rebonds sans perdre le moindre ballon dans un match de playoffs. Le meneur a encore guidé les Pacers, qu'il a conduit à une victoire convaincante et méritée (130-121) dans le game 4 de la finale de la Conférence Est contre New York.

Dans le sillage d'Haliburton (30 pts, 15 passes, 12 rebonds et 4 interceptions, une ligne de stats que seuls Oscar Robertson et Nikola Jokic ont réalisée en post-saison), Indiana s'est repris devant un public bouillant et n'est plus qu'à une victoire d'un retour en Finales NBA. Vingt-cinq ans après la bande à Reggie Miller, les hommes de Rick Carlisle touchent au but et vont essayer de ne pas être la première équipe depuis Denver en 2020 dans la bulle à dilapider un 3-1. S'ils sont aussi tranchants et déterminés que cette nuit, il y a peu de chances que cela arrive.

Les Pacers ont dominé ce match et ont fait la course en tête, laissant seulement les Knicks revenir à 6 points au plus près dans le 4e quart-temps. Indiana a immédiatement mis du rythme et de l'adresse, avec un premier quart-temps un peu surréaliste (43-35) où tout rentrait ou presque pour les deux équipes, avec un duel Jalen Brunson (31 pts) - Tyrese Haliburton qui s'annonçait divertissant.

Les débats se sont resserrés ensuite, avec des New Yorkais un peu plus tenaces défensivement pour rester dans le coup à la pause (-5). Les Pacers n'ont évidemment pas seulement compté sur Haliburton et ont profité d'un nouveau gros match de Pascal Siakam (30 pts à 11/21), mais aussi du rebond de Bennedict Mathurin, peu utilisé jusque-là mais auteur de 20 points (avec 11 lancers obtenus) en seulement 12 minutes. Comme lors du game 1, c'est Obi Toppin, qui a démarré sa carrière professionnelle chez les Knicks, qui a plié l'affaire sur un panier à 3 points à 46 secondes de la fin pour donner 10 points d'avance à son équipe.

Malgré de bonnes séquences de Karl-Anthony Towns (24 pts, 12 rbds) et une adresse extérieure qui aurait pu s'avérer suffisante (presque 43% à 3 pts) pour aller chercher la gagne, les Knicks n'ont de nouveau pas été l'équipe la plus soudée et constante des deux. Ils espèrent désormais eux aussi gagner devant leur public, pour ne pas que l'aventure se termine sur un 0-3 au Madison Square Garden, qui n'a pour le moment pas été une forteresse dans ces playoffs...