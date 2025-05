Le beau geste de Tyrese Haliburton pour le fan des Pacers agressé par des fans des Knicks

Les images, franchement déplorables, avaient tourné sur les réseaux. Hans Perez, un fan des Pacers vivant à New York, avait été brutalisé par des supporters des Knicks dans la rue à coups de sacs poubelle, parce qu'il portait un maillot d'Indiana... Tyrese Haliburton et le reste de l'organisation ont eu vent de cette scène et ont décidé d'agir.

En duplex dans le Pat MacAfee Show sur ESPN, Haliburton et Perez ont pu discuter et le meneur All-Star a annoncé au fan, qui est accessoirement pompier, qu'il l'invitait à assister au game 4 de la finale de la Conférence Est entre Indiana et New York, à la Gainbridge Fieldhouse.

"Je suis heureux que tu sois sorti vivant de la jungle (rires). Je veux personnellement te faire venir avec un invité de ton choix au game 4 à Indianapolis. On vous recevra et on vous installera au match. Tout le monde au sein de la franchise veut être sûr que l'on prendra soin de toi et toute l'équipe a hâte de te rencontrer. On a tous vu la vidéo et on a pas arrêté de parler de ça."

Un geste classe de la part de Tyrese Haliburton !

Tyrese Haliburton, quelle belle revanche ! 👏