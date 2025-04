Un nouveau record pour Chris Paul, à presque 40 ans

Les San Antonio Spurs ont basculé dans l’anonymat ou presque au moment où Victor Wembanyama a été annoncé out pour la deuxième moitié de la saison. Ils ont fini discrètement avec un 34eme victoire décrochée contre les Toronto Raptors dimanche soir. Un match au cours duquel Chris Paul a marqué l’Histoire de la NBA. En effet, alors qu’il dispute sa 20eme saison chez les pros, le futur Hall Of Famer a disputé les 82 rencontres en 2024-2025 ! Jamais un joueur n’avait effectué une saison entière aussi tard dans sa carrière.

Pour son dernier match de l’année, CP3 a même compilé 15 points, 7 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. « C’est ma vingtième saison et ce n’est que la deuxième fois de ma carrière que je joue les 82 matches. Respect à Harrison, qui le fait pour la troisième année de suite et à mon ancien coéquipier Mikal, qui ne rate jamais un match », confiait le meneur après coup. En effet, Harrison Barnes et Mikal Bridges font partie de cette liste restreinte des joueurs qui ont disputé toutes les rencontres cette saison. On retrouve aussi Jaden McDaniels, Buddy Hield, Malik Beasley, Nickeil Alexander-Walker, Bub Carrington, Jalen Green, Jarrett Allen et donc Chris Paul.

Le vétéran, qui fêtera ses 40 ans d’ici un mois, n’a d’ailleurs pas l’intention d’arrêter et il sera probablement encore à San Antonio la saison prochaine.