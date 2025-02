Bon, je vois beaucoup de monde estimer que les Bucks sont fous de trader Middleton pour Kuzma.

Je be suis pas du tout de cet avis, pour moi ce trade est dans l'intérêt des deux équipes.

Et pourtant, entre son soutien à Trump et sa sélection de shoots à la Kobe avec une adresse plus proche de celle de Malaki Branham, Kuzma fait partie des joueurs les plus risibles et détestables de la saison.

Washington reçoit Middleton:

Le contrat ne dure que jusqu'à la fin de la saison prochaine.

32M cette saison, puis 34M.

Mais peu importe, Washington a de la place pour l'encaisser.

Le but serait même de le trader contre des picks si possible, pour faire encore plus de place aux jeunes et préparer la reconstruction via la Draft.

D'ailleurs même dans le cas où un trade est impossible, il ne fera pas beaucoup d'ombre à nos français s'il ne joue que 20min par match un soir sur deux.

En tout cas ils se séparent d'un joueur néfaste pour leur propre développement, qui ne semblait plus du tout concerné par le projet de reconstruction des Wizards.

Milwaukee reçoit Kuzma:

Avec son contrat dégressif,Il ne touchera que 19M en 2026-27, lors de sa dernière année aux Bucks.

Permet aux Bucks de se libérer de 10 à 15M et d'un joueur cramé de chez cramé.

Pardon mais, beaucoup estiment que Klay Thompson était cramé depuis sa blessure (19pts à 39% à 3pts c'est quand même bien). Par contre en ce qui concerne Middleton, on est sur un joueur qui joue 40 matchs/an (à la louche) depuis le titre, en enfilant 14pts/matchs seulement. Ça se rapproche clairement plus de la définition d'un joueur au bout du rouleau à mon sens. Avec l'inflation des salaires, l'augmentation du cap et un potentiel nouveau CBA, c'est presque insignifiant. S'il est correct, ça fera un joueur de rotation payé justement, s'il ne répond pas aux attentes, il sera facilement transférable.

Ensuite sportivement: Kuzma est peut-être le pire joueur de NBA cette saison (comme Poole l'an dernier), il fait honte aux QI basket et aux fondamentaux en se comportant comme un enfant sur le terrain. Pour des stats indignes du joueur qu'il est censé être.

Mais à sa décharge, il joue au Wizards et est censé être un leader (ou au moins un.des leaders offensifs). Deux paramètres qui sont un frein à son épanouissement.

L'an dernier il faisait une saison honnête et sérieuse, ils ont inversé leurs rôles avec Poole cette saison.

Et quand les Lakers visaient encore le titre, il ne faisait pas tache dans leur effectif. Ca peut devenir un joueur de complément utile aux Bucks (boucher les trous dans le 5majeur, 6ème homme pétard, ou plus loin dans la rotation...). Bref, pas de révolution, mais tu remplaces un joueur cramé et surpayé par un joueur qui peut être utile. Ou au moins qui a largement le niveau NBA s'il écoute les ordres du coach ou du leader. Le tout en économisant une belle somme dans le cap !

Le seul gros point noir c'est son adresse, mais en arrêtant de jouer comme LaMelo Ball en high school et en bénéficiant des espaces de Giannis et Lillard, ça devrait remonter jusqu'à d'honnêtes standards.