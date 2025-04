Valériane Ayayi et Prague championnes d’Europe, les 4 françaises de Mersin déçues

Cinq joueuses françaises étaient sur la feuille de match lors de la finale de l'Euroleague, dimanche, à Saragosse. Quatre du côté de Mersin (Marine Johannès, Marine Fauthoux, Iliana Rupert et Christèle Diallo), une du côté de Prague (Valériane Ayayi). C'est la plus expérimentée du lot qui est repartie avec le premier trophée de sa carrière dans la plus grande compétition européenne.

Ayayi et Prague, coachées par la légende Natalia Hejkova, qui tire sa révérence après ce 6e sacre européen pour elle, l'ont emporté (66-53). Avec 14 points, 4 passes et 3 rebonds, l'internationale française a été précieuse pour les Tchèques, en soutient de la MVP du Final Four, l'Américaine Brionna Jones (24 pts, 11 rbds), qui s'est engagée avec Atlanta pour la prochaine saison WNBA.

Marine Johannès et Iliana Rupert (7 pts chacune) n'ont pas pesé autant qu'elles l'auraient aimé, au même titre que Marine Fauthoux, restée muette.