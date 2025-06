Le père de TJ McConnell a débarqué sur le plateau télé sur lequel son fils intervenait après le match. En quelques secondes, on a pu comprendre d’où vient l’intensité de son fils.

Quelques instants plus tôt, celui-ci venait de grandement aider les Indiana Pacers à arracher le Game 7. Pourtant les Pacers devaient composer avec un leader diminué par sa blessure au mollet. Tyrese Haliburton n’a pu jouer que 23 minutes.

Pas de souci puisque TJ McConnell a step up et a offert à Indiana 12 pts, 9 rbds, 6 pds et 4 steals. Invité sur le plateau d’après-match de NBA TV, le héros a vu son père s’incruster. Et, vu son intensité, je comprends mieux comment il a pu placer un fils en NBA et une fille en WNBA…

THIS MOMENT WITH T.J. MCCONNELL'S DAD 🥹

"I can't be more proud to say I have a son in the NBA and a daughter in the WNBA... this is a dream come true." pic.twitter.com/1ef0WiI8vj

— NBA (@NBA) June 20, 2025