Les Pacers continuent de défier les attentes et la logique. Même dos au mur, même handicapés par la blessure de Tyrese Haliburton, leur maître à jouer, ils sont parvenus à décrocher un game 7 contre le Thunder pour décider du sort de ces étonnantes Finales NBA 2025.

On se doutait bien qu'Indiana jouerait avec l'énergie du désespoir et un vrai sentiment d'urgence devant son public pour ne pas laisser Oklahoma City célébrer le titre à Gainbridge Fieldhouse. En revanche, on n'imaginait pas forcément les hommes de Rick Carlisle surclasser la meilleure équipe de l'Ouest et de la saison régulière de cette manière, dans à peu près tous les compartiments du jeu et avec un tel écart (108-91) au tableau d'affichage.

Inconsciemment, Shai Gilgeous-Alexander et les siens se sont peut-être vus déjà arrivés après leurs victoires dans les deux derniers matches et la supériorité qui s'est dégagée de leurs prestations. Le filet de sécurité que représente ce game 7 à domicile a peut-être également joué. Toujours est-il que le Thunder n'est jamais vraiment entré dans ce match, battu dans l'intensité, l'envie et l'exécution. Mark Daigneault a baissé pavillon dans le 3e quart-temps pour préserver ses joueurs en vue de la bataille finale. On verra si le calcul aura été le bon dans la nuit de dimanche à lundi.

OH MY GOODNESS THIS PACERS SEQUENCE 🤯 HALIBURTON STEAL.

HALIBURTON NO-LOOK DIME.

SIAKAM SLAM WITH FORCE. Indy seeking a Game 7 on ABC 🏆 pic.twitter.com/hr7RKcCUbq — NBA (@NBA) June 20, 2025

Grâce une fois de plus à leur collectif et à des apports divers et variés, les Pacers se sont rendus la tâche facile. Obi Toppin (20 pts), Andrew Nembhard (17 pts) et Pascal Siakam (16 pts, 13 rbds) ont été les plus tranchants, mais il faut rendre hommage au mental de Tyrese Haliburton. Blessé au mollet, le meneur All-Star a trouvé le moyen d'être influent dans le jeu sur les 23 minutes qu'il a passées sur le parquet, avec 14 points, 5 passes, 2 interceptions et le meilleur +/- du match (+25). TJ McConnell, à nouveau, a apporté l'étincelle en sortie de banc (12 points, 9 rebonds et 6 passes).

C'est dans le deuxième quart-temps qu'Indiana a pris le large avec un 36-17 pour rentrer à +22 au vestiaire, l'écart montant au-delà des 30 points d'avance dans le 3e quart.

La bonne nouvelle pour le Thunder, c'est que les statistiques sont de son côté. Dans les 19 games 7 de l'histoire des Finales NBA, l'équipe à domicile l'a emporté à 15 reprises. Attention tout de même : la dernière fois que c'est arrivé, en 2016 entre les Warriors et les Cavs, c'est l'équipe à l'extérieur qui s'est imposée...