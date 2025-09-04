World vs USA au All-Star Game sur un tournoi, vraiment cool ou vraiment naze ?

On savait déjà que la NBA allait lancer un format USA vs World pour le prochain All-Star Game en 2026 à Los Angeles. Restait à connaître le format de l'événement que la ligue cherche à relancer à tout prix, tous les ans, en essayant diverses formules. J'avoue que j'espérais quelque chose de très simple, avec un match opposant un roster de 12 joueurs américains contre un roster de 12 joueurs internationaux. C'était sans doute trop en demander...

D'après Shams Charania, il y aura trois équipes de huit joueurs, deux exclusivement composées d'Américains et une avec uniquement des internationaux. Donc un mini-tournoi où tout le monde s'affronte sur des matches de 12 minutes, si toutefois j'ai bien compris.

Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau format ?