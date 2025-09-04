World vs USA au All-Star Game sur un tournoi, vraiment cool ou vraiment naze ?

On savait déjà que la NBA allait lancer un format USA vs World pour le prochain All-Star Game en 2026 à Los Angeles. Restait à connaître le format de l'événement que la ligue cherche à relancer à tout prix, tous les ans, en essayant diverses formules. J'avoue que j'espérais quelque chose de très simple, avec un match opposant un roster de 12 joueurs américains contre un roster de 12 joueurs internationaux. C'était sans doute trop en demander...
D'après Shams Charania, il y aura trois équipes de huit joueurs, deux exclusivement composées d'Américains et une avec uniquement des internationaux. Donc un mini-tournoi où tout le monde s'affronte sur des matches de 12 minutes, si toutefois j'ai bien compris.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau format ?
- Vous voulez la disparition pure et simple du All-Star Game pour voir s'il manque à quelqu'un
- Vous êtes OK pour cette 767e tentative de lifting
- Vous êtes OK pour le World vs USA mais sur un match traditionnel
- Vous voulez simplement un tournoi de 1 vs 1 comme l'a fait l'a ligue Unrivaled chez les filles
- Vous vous en contrefoutez royalement, votre sport à vous, c'est le curling
- La première comme évoqué un match USA ctre Reste du Monde. Mais je pense que l'égo des américains sera toujours un trop grand obstacle
- La seconde serait de repartir sur une confrontation Est ctre West mais en ajoutant un enjeu sportif : l'avantage du terrain en finale NBA pour la sélection qui gagne !!! Ca pourrait peut être motiver des joueurs ...
Même si je n'y crois pas du tout mais ca serait deux formules qui piqueraient ma curiosité de à nouveau regarder ce qui il y a qqs années étaient l'un de mes évènements attendus avec le plus d'impatience ( désolé j'ai grandi avec les All Star game dans les années 90/2000 là où ca défendait encore )
Ce qui importe avec la sélection All-Star c'est le badge (c'est ça qu'on retient en fin de carrière), pas de jouer un match de gala.
Qu"on décerne aux 24 meilleurs joueurs de la première partie de saison une "récompense All-Star" (vous l'appelez comme vous voulez), et lors du All-Star Weekend (vous le renommez comme vous voulez) on instaure un bon USA vs World avec 20-24 mecs vraiment chauds (All-Stars ou pas). Plusieurs avantages à cela :
- On ne désavantage pas les ricains en donnant des sélections All-Star à des européens moins méritants qui viendraient juste faire le nombre
- On aura un vrai match avec une équipe World qui se fera un plaisir de taper les USA (plein de mecs comme Giannis ou Wemby notamment ne sont pas là pour se faire des potes et pourraient jouer un minimum sérieux) qui aura sa fierté à défendre. L'équipe qui perdra la première édition aura forcément envie de prendre sa revanche, surtout si les ricains prennent une petite fessée.
- Peut-être que certains All-Stars ne voudront pas jouer. Pas de soucis, tu trouveras toujours des mecs à inviter qui auront la dalle pour se montrer. Si la hyper remonte autour de l'événement, les stars reviendront.
Franchement vu l'état actuel du truc, ça serait à tenter ! Mais ce format à 3 équipes non, ça ne me botte pas du tout. ça dilue complètement l'intérêt de l'opposition USA vs World...
Je suis sûr que le tournoi d'échecs qui veulent essayer de faire sera plus intéressant que le match. Ah pardon les matchs. Le mini-tournoi. Enfin peu importe la nomenclature exacte. La bouse qu'il nous propose.