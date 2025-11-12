🎙️ Le Jeu Ep.7 : Knicks, Heat, Magic, Bulls… ces équipes qui ont changé de style en NBA de

Plusieurs équipes NBA ont totalement modifié leur façon de jouer cette saison. Fred et Théo font le point sur ce qui les a plus marqué jusqu'ici, sur ce qui fonctionne... et sur ce qui marche nettement moins bien.

On parle notamment des deux franchises de Floride, le Miami Heat et le Orlando Magic, des Blazers, des Chicago Bulls, des New York Knicks et de bien d'autres choses encore.

Chaque mercredi, Fred et ses invités se donneront comme challenge d'aller encore plus en détail dans tout ce qui fait la spécificité, la complexité et la beauté du basketball.

Un podcast dans lequel on parlera tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

Le Jeu sur YouTube

🎙️ Le Jeu Ep.6 : Comment développer un prospect avant la draft