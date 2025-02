🎙️ Qui serait le champion NBA du 1 vs 1 ?

Nouvelle session de Ce à Quoi il Fallait Répondre pour tenter d'étancher votre soif de réponses à vos questions concernant le basket et la NBA.

On y parle notamment de 1 vs 1, des Sixers, de LeBron James et de Napheesa Collier... entre autres.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

Le CQFR sur YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=N4zKCv6CqsQ

🎙️ Les Lakers sont-ils avantagés par la NBA ?