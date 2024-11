Malgré sa jeunesse, le Thunder semble déjà prêt à jouer le titre. Oklahoma City s’impose comme la meilleure défense de la NBA et l’une des meilleures équipes de la ligue, et ce malgré plusieurs blessures. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et leurs coéquipiers peuvent-ils vraiment viser le titre dès cette saison ? Benjamin Moubèche et Hugo Le Vay tentent d’y répondre dans l’épisode de « Moub Deep » de cette semaine.

