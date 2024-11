🎙️LaMelo Ball, escroc ou superstar ?

Comme chaque samedi, on répond aux questions que vous nous avez posées par mail. Shaï Mamou et Théophile Haumesser s'occupent de vos interrogations sur des sujets divers et variés, comme le potentiel de LaMelo Ball, la valeur du titre des Celtics, le cas OG Anunoby et bien d'autres choses encore.

