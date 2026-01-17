🎙️Comment les Chicago Bulls pourraient redevenir sexy ?

Shaï Mamou et Antoine Pimmel répondent à toutes vos questions pour ce CQFR. On y parle de notamment des Bulls, des Lakers qui se "disent les choses", de nous-mêmes, des Blazers et de bien d'autres choses. Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.
Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.
N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !
Le CQFR sur YouTube
https://youtu.be/x3YMKAgbBPY
Le CQFR en streaming
🎙️ Zion Williamson, le pire premier choix de draft du XXIème siècle ?