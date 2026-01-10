C'est le retour du trio Shaï Mamou, Antoine Pimmel et Théophile Haumesser pour répondre à toutes vos questions pour ce CQFR. On y parle de notamment de Zion Williamson et des 1st pick les plus décevants, l'impact de Stephen Curry, le basket africain, Trae Young et bien d'autres choses encore. Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

