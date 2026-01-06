🎙️ Wembanyama, le nouveau bad guy de la NBA ?

Double dose de CQFR aujourd'hui puisqu'on répond à toutes vos questions sur la NBA et le basket dans son ensemble.

Une fois n'est pas coutume, c'est un mardi que nous répondons aux diverses questions que vous nous avez envoyées. Shaï Mamou et Théophile Haumesser font de leur mieux pour répondre à vos interrogations au sujet de Victor Wembanyama, Jaylen Brown, Brandon Roy... on en passe et des meilleures !

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

