Une fois n'est pas coutume, c'est un mardi que nous répondons aux diverses questions que vous nous avez envoyées. Shaï Mamou et Théophile Haumesser font de leur mieux pour répondre à vos interrogations au sujet de Victor Wembanyama, Jaylen Brown, Brandon Roy... on en passe et des meilleures !

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

🎙️ Doncic et Jokic devraient-ils jouer ensemble ?