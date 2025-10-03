Le programme des Finales WNBA et mon pronostic !

Cette nuit, à 2h du matin, heure française, débutent les Finales WNBA 2025, avec une affiche assez inattendue en début de saison entre les Las Vegas Aces et le Phoenix Mercury.

Si les Aces sont des "usual suspects" avec deux titres et désormais trois Finales en quatre ans, il n'était pas évident de les imaginer là après leur début de saison calamiteux et une défaite de 50 points contre Minnesota. Depuis cette humiliation, Las Vegas est une autre équipe et, même si elle rencontré des difficultés au tour précédent contre un Fever déplumé, le favori de cette opposition. Dans ses rangs, on retrouve la MVP de la saison, A'ja Wilson, et un paquet de joueuses expérimentées et déjà sacrées comme Chelsea Gray, Jackie Young ou Jewell Loyd.

Pour Phoenix, qui a remodelé son effectif à l'intersaison après le départ à la retraite de la légende Diana Taurasi, on savait qu'il y aurait un trio fort (avec les recrues Alyssa Thomas et Satou Sabally pour accompagner Kahleah Copper), mais le reste du groupe posait question. Avec Nate Tibbetts au coaching, le Mercury a passé les étapes et notamment deux montagnes, New York et Minnesota, même s'il faut souligner l'absence de Napheesa Collier sur la fin de la série face aux Lynx.

Il y aura évidemment un duel à distance, et pas que, entre celle qui est le visage de la WNBA depuis quelques années et une quadruple MVP, A'ja Wilson, et la coqueluche des puristes, Alyssa Thomas, toujours pas sacrée MVP malgré des saisons phénoménales tous les ans.

Pour rappel, la série est au meilleur des 7 matches pour la première fois de l'histoire.

WNBA : joueuses vs la ligue, c’est la guerre

Le programme des matches des Finales WNBA

Game 1, nuit de vendredi à samedi, à 2h @Las Vegas

Game 2, dimanche soir, à 19h @ Las Vegas

Game 3, nuit de mardi à mercredi, à 2h @Phoenix

Game 4, nuit de jeudi à vendredi, à 2h @Phoenix

Game 5, dimanche soir, à 15h @Las Vegas

Game 6, nuit de mardi à mercredi, à 2h @Phoenix

Game 7, nuit de jeudi à vendredi, à 2h @Las Vegas

Mon pronostic

Victoire de Phoenix 4-3

Le coeur va parler ici. Alyssa Thomas est ma joueuse préférée en WNBA depuis 6 ans, très précisément. Je l'ai adulée dans le relatif anonymat dans lequel elle évoluait du côté du Sun, pour son énergie, son talent défensif, son playmaking et son courage. Je rêve qu'elle puisse décrocher une bague dans sa carrière, si possible au terme d'une finale épique et avec un trophée de MVP des Finales pour la consécration.

De manière plus dépassionnée, le Mercury peut poser des problèmes aux Aces, qui vont devoir trouver une formule pour limiter l'influence de "AT", mais aussi Satou Sabally et Kahleah Copper. On a vu à quel point Indiana avait réussi à exploiter des failles du côté de Vegas et Phoenix a les moyens de faire au moins aussi bien. Il n'y a pas de bonne stratégie pour stopper A'ja Wilson. Du coup, freiner les autres en la laissant tourner à 30 points de moyenne est une option possible...