Comme chaque samedi, Shaï Mamou et Théophile Haumesser font de leur mieux pour répondre aux nombreuses questions que vous leur avez envoyées. Cette semaine, ils discutent de la bromance entre Nikola Jokic et Luka Doncic, de la carrière de DeMar DeRozan, des talents de scoreur de LeBron James, du coaching de Steve Kerr et de bien d'autres choses encore.

