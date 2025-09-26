Prime Video dévoile son équipe NBA pour la France

Prime Video alignera Isabelle Yacoubou, Diandra Tchatchouang et Simon Darnauzan en consultants, tandis que Clément Halberstadt, Maximilien Le Liard et Benoît Daniel assureront l’antenne côté journalistes. Le trio de terrain et le trio d’experts se relaieront dès octobre pour commenter 86 matchs de saison régulière (dont 29 en “prime time”), la finale de l’NBA Cup, le play-in, la moitié du 1er tour et des demi-finales de conférence, une finale de conférence, puis les Finals.

Particularité de l’offre : les abonnés pourront basculer sur les commentaires américains. Les émissions d’avant et d’après-match seront également proposées, avec sous-titres français, et des têtes d’affiche côté plateaux US : Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Blake Griffin, Steve Nash, John Wall… et même Kyle Lowry. Le tout sans frais supplémentaires annoncés pour les membres Prime en France.