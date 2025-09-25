Kyle Lowry fait une « Draymond » et rejoint Amazon

Kyle Lowry rejoint « NBA on Prime » d’Amazon comme consultant, tout en restant joueur des 76ers. Un modèle à la Draymond Green qui interroge...

Amazon a officialisé l’arrivée de Kyle Lowry comme consultant pour ses émissions NBA. L’ex-All-Star, titré avec Toronto en 2019, suivra la voie tracée par Draymond Green, qui intervient à l’antenne tout en poursuivant sa carrière. La plateforme renforce ainsi son casting pour la saison alors que le marché des droits TV et des talents médias se recompose.

We're excited to welcome Kyle Lowry to the #NBAonPrime family! 👏 pic.twitter.com/9os5ZbWWS8 — NBA on Prime (@NBAonPrime) September 25, 2025

Les 76ers au premier plan

Kyle Lowry ne range donc pas les sneakers. Il a re-signé pour une saison avec Philadelphia, ce qui fera de 2025-26 sa 20e année en NBA. Le meneur apportera son expérience à un groupe ambitieux, tout en offrant à Amazon son sens du jeu et de la pédagogie. Le format consultant-joueur, déjà validé par Draymond Green, s’installe donc un peu plus dans le paysage audiovisuel de la ligue.

Cette signature s’inscrit dans une tendance lourde : les grands diffuseurs recrutent des joueurs pros encore en activité pour éclairer le jeu en temps réel. Après les exemples Barkley-O’Neal-Smith chez TNT, puis la vague d’anciens annoncés sur d’autres antennes, Amazon continue de densifier son plateau en attirant une figure respectée, capable d’expliquer une lecture, un ajustement, un set offensif. L’idée est claire : ajouter de la valeur d’analyse sans tomber dans le buzz creux.

L’équilibre à trouver

Reste la question du timing. Entre déplacements, entraînements, back-to-backs et obligations médias, ce double agenda demande une logistique millimétrée. Draymond Green a démontré que l’équation est tenable avec un cadre défini ; Lowry, moins démonstratif mais tout aussi précis dans ses commentaires, devrait offrir un ton plus professoral. Si la greffe prend, NBA on Prime gagnera une voix crédible sur le jeu des meneurs et la gestion du money-time.

Droits Télé : 76 milliards sur 11 ans 😱😱 C’est le montant que la NBA devrait signer avec NBC, ESPN et Amazon