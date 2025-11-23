Invité d'exception cette semaine dans Hoop Culture puisque Pierre-Armand et Théo reçoivent Guillaume Laroche, le fondateur de BasketSession et de REVERSE pour parler de son nouveau livre "Entre les vignes #4 - Artisan·es du lien".

Un ouvrage qui met en valeur les "artisans du lien" qui font le pont entre les créatrices et les créateurs de vins nature et les amateurs.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Entre les vignes #4

Adrien Pommepuy & Vincent Reculeau "NBA Signatures"

Disiz & Theodora "Melodrama"

Dela "Nuit & Jour"

<a href="https://dela.bandcamp.com/album/nuit-jour-beat-tape">Nuit & Jour Beat Tape de dela</a> <a href="https://dela.bandcamp.com/album/nuit-jour-beat-tape">Nuit & Jour Beat Tape de dela</a>

Oliver Night "Boss (feat. Roots Manuva)

Shameless

Showbiz & AG "Runaway Slave"

Kermit Lynch "Mes aventures sur les routes du vin"