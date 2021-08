Les 12 joueurs le plus souvent contrés dans l’Histoire de la NBA

Il y a des pépites sur le forum Reddit. Des passionnés de basket qui scrutent toutes les statistiques pour proposer des contenus originaux. Et nous sommes donc tentés de vous les partager. Cette dernière trouvaille, on l’a doit à WowGoodStats, un utilisateur qui a compilé et classé les 12 joueurs les plus souvent contrés dans l’Histoire de la NBA. Enfin, l’Histoire… les données ne sont disponibles qu’à partir de 1997. Le top-12, en image.

La palme revient donc à Tim Duncan. Kobe Bryant intègre le top-5. On retrouve donc essentiellement des intérieurs - logique, ils jouent près du panier - ou des scoreurs avec un gros volume de tirs. Et finalement pas tant de « petits » que ça. Il y a Allen Iverson, Tony Parker et Russell Westbrook dans ce classement. Trois joueurs qui aiment (aimaient) aller au cercle. Mais pour remettre encore un peu de contexte, WowGoodStats a ajouté ensuite le % de blocks encaissés par ces 12 NBAers. Et ça fait bouger les places.

S. Abdur-Rahim 10.9 J. O'Neal 9.8 Z. Randolph 8.4 P. Gasol 7.7 T. Duncan 7.3 A. Walker 7.2 T. Parker 6.5 C. Anthony 6.3 A. Iverson 6.0 R. Westbrook 5.9 P. Pierce 5.9 K. Bryant 4.4

Shareef Abdur-Rahim avait quand même la manie de se faire contrer... Jermaine O'Neal et Zach Randolph aussi. D'ailleurs, pour ce dernier, ça s'explique aussi par le fait qu'il était un peu plus petit que les autres postes quatre au début de sa carrière. Il prenait des tonnes de rebonds offensifs mais se faisait souvent basher près du cercle.