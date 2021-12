On sait depuis le début de la saison ou presque que Stephen Curry va battre le record de paniers à 3 points de Ray Allen en NBA avant la fin de l'année 2021. Reste à savoir à quel moment il va y parvenir. Après son récital de lundi contre Orlando avec tirs primés réussis, la star des Golden State Warriors n'est plus qu'à 15 longueurs de "Jesus" et donc 16 du record all-time en saison régulière.

Il y a quelques jours, lorsque l'on avait fait les prévisions de ce qui pourrait être le jour de gloire, on avait bien sûr remarqué que le dernier match à domicile où il pourrait y parvenir était la réception de Portland mercredi soir. On avait aussi expliqué que ce serait compliqué et que le record tomberait plus probablement à Indianapolis ou, pour le symbole, au Madison Square Garden de New York.

Stephen Curry rentre un tir fou... depuis les tribunes

Impossible n'est pas Stephen Curry. Lui-même n'a pas fermé la porte à une soirée de légende contre les Blazers. Mais pour décrocher le record, il lui faudra tout simplement battre le record de paniers à 3 points inscrits sur un seul match, détenu par son ami Klay Thompson avec 14 tirs primés...

"Il m'en faut combien pour égaliser ? 15 ? C'est drôle parce que je sais que ça battrait le record de Klay. On verra... Si vous m'avez vu jouer dernièrement, vous avez pu voir que je n'avais pas peur de shoot. Donc le scénario du match dictera ce que je ferai. Je ne vais pas vous dire que c'est mon véritable objectif sur ce match, mais on a déjà vu des choses plus folles que ça..."

Stephen Curry tourne à 27.7 points de moyenne avec 5.5 paniers à 3 points par match, un record en la matière pour lui.