19 français et un record de non-Américains pour lancer la saison !

La France va compter 19 représentants en NBA alors que la saison NBA 2025-2026 ouvre ses portes cette nuit. Phénoménal !

Alors que la saison 2025-2026 débute cette nuit, la NBA a annoncé un record historique : 135 joueurs internationaux issus de 43 pays figurent sur les rosters . C’est la cinquième année consécutive que la ligue compte au moins 120 étrangers, et la douzième avec plus de 100. Les 30 franchises NBA comptent au moins un joueur non-Américain.

L’Europe domine plus que jamais avec 71 représentants, dont 19 Français – un record absolu pour l’Hexagone – et quatre Britanniques, également un record. Le précédent pic (125 joueurs étrangers) datait de 2023-24. Le Canada reste la nation la plus représentée hors États-Unis avec 23 joueurs, devant la France, l’Australie (13), l’Allemagne (7) et la Serbie (6).

Les 19 représentants de l'Hexagone en NBA cette saison sont : Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Guerschon Yabusele, Nicolas Batum, Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Rayan Rupert, Sidy Cissoko, Moussa Diabaté, Nolan Traoré, Mohamed Diawara, Tidjane Salaün, Noa Essengue, Noah Penda, Joan Beringer, Ousmane Dieng, Pacôme Dadiet et Maxime Raynaud.

Une NBA plus que jamais globale

Les Atlanta Hawks égalent un record de 10 joueurs internationaux dans leur roster, suivis des Blazers et des Warriors (7 chacun). Parmi les stars européennes : Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić, Luka Dončić et le Français Victor Wembanyama, déjà All-Star et élu Rookie of the Year 2023-24.

L’impact mondial de la NBA ne cesse de croître : plus de 55 joueurs sont liés à l’Afrique par leur naissance ou leurs origines familiales, dont Antetokounmpo, Embiid, Siakam et Wembanyama.

Le palmarès récent souligne aussi cette domination : quatre étrangers ont remporté les sept derniers titres de MVP, et les trois premiers du classement 2024-25 étaient tous internationaux (Gilgeous-Alexander, Jokić, Antetokounmpo). Selon le sondage annuel des GM, Wembanyama est le joueur que 83 % des dirigeants choisiraient pour bâtir une franchise, devant Gilgeous-Alexander et Jokić.

Jamais la NBA n’avait été aussi mondiale — et jamais la France n’y avait occupé une place aussi centrale.