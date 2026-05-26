27 ans après, Jalen Brunson suit les traces de son père

New York s'est imposé cette nuit face à Cleveland (130-93), permettant ainsi aux Knicks d'accéder aux finales NBA, une première depuis 1999. Jalen Brunson, auteur d'une magnifique saison, a été élu MVP de la finale de conférence Est à l'unanimité. Et 27 ans après son père, Jalen jouera sa première série pour le titre. Si […]

New York s'est imposé cette nuit face à Cleveland (130-93), permettant ainsi aux Knicks d'accéder aux finales NBA, une première depuis 1999. Jalen Brunson, auteur d'une magnifique saison, a été élu MVP de la finale de conférence Est à l'unanimité. Et 27 ans après son père, Jalen jouera sa première série pour le titre.

Si désormais Rick Brunson est assistant coach des Knicks, franchise portée par son propre fils, Jalen, il fut un temps où c'était lui qui était sur les parquets. En 20 ans de NBA, Rick n'a enfilé que deux saisons le maillot de New York, mais ça lui aura suffi à atteindre les Finales en 1999, les dernières des Knicks.

Tel père, tel fils

Le meneur n'a jamais été un joueur qui sortait du lot, il a même enchaîné les franchises. Joueur de sortie de banc en 1999, Rick a joué en moyenne 5.6 minutes par match. Sur ce faible de temps de jeu, il a inscrit 1 point, 0.6 rebond, 1.1 passe et 0.5 interception de moyenne. S'il n'a jamais pu briller comme il le souhaitait avec le ballon entre les mains, il a tout mis en œuvre pour que son fils y parvienne. Parfois jaloux du talent de Jalen, Rick a toujours assumé avec fierté vouloir être comme son fils : "Je peux le dire avec respect et fierté. Parfois, j’aimerais être lui. Je regarde mon fils et je me dis que j’aurais voulu faire ça. Je n’avais pas ce talent."

Jalen Brunson, un leader du calibre de Steph Curry et Tim Duncan selon Mike Brown

Jalen Brunson en playoffs cette année, c'est 27.8 points, 2.8 rebonds et 6.7 passes en 36.5 minutes de jeu en moyenne, avec un leadership incontestable pour emmener cette équipe de New York à quatre victoires d'un sacre retentissant.

Après avoir passé toute son enfance dans le New Jersey voisin et avoir eu les Knicks dans le sang, Jalen a maintenant son propre destin entre les mains. Si l'on est sûr que son talent dépasse celui de son père, il a désormais la chance de pouvoir en plus décrocher le Graal que ce dernier n'avait pu obtenir par la faute des San Antonio Spurs.

L'ancien de Villanova sera évidemment l'élément-clé des Knicks, même s'il pourra compter sur le soutien de ses coéquipiers, très performants depuis la poussive série contre Atlanta, face aux vainqueurs de la conférence Ouest/